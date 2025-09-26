Ô tô lật ngửa sau va chạm với xe máy, một người tử vong

Lãnh đạo UBND xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 14h chiều 25/9, tại đường tỉnh ĐT456 đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và một xe máy khiến một người phụ nữ tử vong.

Ô tô con lật ngửa trên đường sau va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại (Ảnh: Thái Bình News).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, ô tô mang biển kiểm soát 17A-789.xx bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 15B3-610.xx do một phụ nữ điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, chiếc ô tô con lật ngửa trên đường, hư hỏng nặng.

Theo một số người dân, trước khi xảy ra tai nạn, ô tô con di chuyển tốc độ cao, trời mưa đường trơn, khi đến khúc cua xe bất ngờ mất lái lao thẳng sang làn đường ngược lại và va chạm với xe máy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.