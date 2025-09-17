Phạt nặng doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động gây chết người

Bộ Lao động Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo về những quy định mới trong an toàn lao động. Cụ thể, những công ty để xảy ra tai nạn lao động khiến hơn 3 công nhân thiệt mạng trong vòng một năm có thể bị phạt tiền lên tới 5% tổng mức lợi nhuận mà công ty thu về trong năm đó.

Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết sẽ rà soát lại các quy định hiện hành về an toàn lao động để tước giấy phép hoạt động của những công ty xây dựng “có vấn đề”. Đây là những công ty từng nhiều lần bị yêu cầu tạm dừng hoạt động vì để xảy ra tai nạn lao động gây chết người.

Trong năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận 589 người lao động thiệt mạng vì tai nạn lao động (Ảnh minh họa: iStock).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện an toàn lao động tại Hàn Quốc. Ông Lee yêu cầu Bộ Lao động Hàn Quốc áp dụng những quy định chặt chẽ, bao gồm cả hình phạt nghiêm khắc có tính răn đe.

Trong năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận 589 lao động thiệt mạng vì tai nạn lao động, một nửa trong số những người lao động xấu số này thiệt mạng trên công trường xây dựng.

Bộ trưởng Lao động Kim Young-hoon, khẳng định trách nhiệm của nhà chức trách là đảm bảo môi trường làm việc an toàn tối đa cho người lao động. Ông cho biết điều này sẽ được hiện thực hóa thông qua những thay đổi sắp tới đối với những điều luật an toàn lao động hiện hành.

Tháng trước, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua việc sửa đổi luật công đoàn để gia tăng quyền lợi của lao động thời vụ có hợp đồng, để họ được quyền thương lượng trực tiếp với nhà thầu chính.

Bộ trưởng Lao động Kim Young-hoon, cho biết hiện nhiều công ty lớn thường thuê nhà thầu phụ thực hiện thay những phần việc nguy hiểm nhất. Khi có vấn đề gì xảy ra, nhà thầu chính thường tìm cách né tránh, thoái thác trách nhiệm pháp lý đối với người lao động gặp tai nạn.

Theo nhà chức trách, đây là một trong những nguyên nhân khiến vấn đề tai nạn lao động vẫn nhức nhối, đòi hỏi phải có cách xử lý hiệu quả hơn, buộc các bên sử dụng lao động cùng phải có trách nhiệm với người lao động.