Ô tô chở 36 hành khách mất phanh, 3 người bị thương

Chiều 11/9, thông tin từ UBND xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 11h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ xe khách chở 36 hành khách bị mất phanh, tự gây tai nạn khiến 3 người bị thương.

Chiếc ô tô bị xoay ngang, đầu xe đâm vào taluy (Ảnh: Trung Hiếu).

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, xe khách BKS 36H-100.xx do lái xe L.S. (SN 1973) điều khiển, trên xe chở theo 36 hành khách, di chuyển tới đoạn đường cua ở km115+800 quốc lộ 4D thì xe bị mất phanh, lao dốc, phần đầu xe đâm vào taluy dương của Trường Tiểu học Trung Chải.

Nhà chức trách cho biết, vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai, chiếc ô tô hư hỏng phần đầu.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong xe bị vương vãi khắp mặt đường, thời điểm xảy ra tai nạn đường trơn trượt.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.