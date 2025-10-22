Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Ngày 22/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội xác nhận khoảng 4h30 cùng ngày, tại phố Linh Đường (đoạn gần Khu đô thị HH Linh Đàm) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và một xe máy chở 2 người, khiến một nạn nhân tử vong.

Các nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè (Ảnh: Đức Hải).

"Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với lực lượng chức năng cử cán bộ tới hiện trường làm rõ sự việc. Vụ việc đang được Công an phường Hoàng Liệt tiếp tục làm rõ", vị đại diện nói.

Theo một số nhân chứng, vào thời gian trên, chiếc xe máy chở theo 2 người đi cùng chiều với xe buýt rồi xảy ra va chạm. Vụ việc khiến các nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè, một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc, chưa có kết luận cuối cùng.