Xe khách chở 15 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Chiều 30/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào sáng cùng ngày tại km18, quốc lộ 34, đoạn qua xã Ngọc Đường, ô tô khách chở 15 người khi đi qua cầu tràn thì bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Hình ảnh chiếc ô tô mắc kẹt giữa dòng nước lũ (Ảnh: Người Hà Giang).

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, sơ tán toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn.

Sau đó, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang có mặt, tiến hành công tác cứu hộ xe khách ra khỏi khu vực nước lũ.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ sạt lở đất đá cuốn trôi 4 người.

Lực lượng chức năng di dời chiếc ô tô khỏi vị trí mắc kẹt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Các nạn nhân gồm: V.C.S. (SN 1982), H.T.D. (SN 1980), V.X.H. (SN 2003), V.M.H. (SN 2024). Theo ông Chung, 4 người bị mất tích đều trong cùng một gia đình.

Theo Chủ tịch xã Lũng Cú, mưa lũ xảy ra trên địa bàn còn khiến 6 ngôi nhà và chuồng trại tại thôn Mã Lầu A bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài 4 người bị mất tích, các hộ còn lại được lực lượng chức năng của xã di chuyển tới nơi an toàn.