Xe khách chở 12 người lật trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 17/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 1h40 cùng ngày, tại km190 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ lật ô tô khách 20 chỗ.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng, chắn ngang đường cao tốc (Ảnh: Đặng Long).

Vào thời gian trên, xe khách chở theo 12 người, tới địa điểm trên thì gặp trời mưa, đường trơn trượt khiến xe khách bị lật nghiêng, chắn ngang đường.

"Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, Đội 1 Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tới phân luồng, bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân. Tới sáng nay tuyến đường đã thông xe", nguồn tin nói.

Nhiều hành khách hoảng loạn sau vụ việc (Ảnh: Đặng Long).

Nhà chức trách khuyến cáo, khi trời mưa, đường trơn trượt, các tài xế cần đi đúng làn đường, tốc độ; không vượt xe sai quy định, đặc biệt tại các đoạn đường đang được sửa chữa, làn đường bị hẹp, các đoạn đường có nhiều khúc cong cua, dốc cao và dài. Trong điều kiện thời tiết mưa và ban đêm, các tài xế nên di chuyển tốc độ dưới 50km/h để đảm bảo an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác.