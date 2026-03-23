Tài xế xe biển xanh bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu trên cao tốc

Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T. (SN 1976, ở tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường trên cao tốc.

Hình ảnh chiếc ô tô biển xanh đi sai làn đường trên cao tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h38 ngày 19/3, tại km128+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội), anh T. đã điều khiển ô tô con biển xanh 24A-005.xx đi sai làn đường (đi vào làn đường ngược chiều) để vượt xe phía trước. Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân phản ánh tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Đội 1 đã xác minh, mời tài xế vi phạm về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, chiếc ô tô do tài xế T. điều khiển thuộc một đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai.