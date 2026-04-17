Những tỉnh nào có thể hứng chịu dông lốc, mưa đá?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 16/4, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, gây mưa dông trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 17/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát. Chiều tối và tối 17/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Những tỉnh sẽ có nguy cơ cao nhất hứng chịu mưa đá, dông lốc được dự báo là: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Thời gian dông mạnh được dự báo từ đêm 16 đến chiều 17/4.

Mưa đá tại Lào Cai rạng sáng 16/4 (Ảnh: N.H.).

Dự báo thời tiết ngày 17/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.