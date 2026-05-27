Xe khách cháy trơ khung giữa trưa nắng

Chiều 27/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tại một garage trên địa bàn xã Ea Hiao (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 43H-160.xx đang sửa chữa tại garage của một hộ dân trên địa bàn xã Ea Hiao bất ngờ bốc cháy.

Xe khách cháy trơ khung (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện. Phát hiện vụ việc, nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy mini, vòi nước để dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hỏa, khống chế đám cháy. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh giữa trời nắng, chiếc xe khách bị cháy nhiều bộ phận, chỉ còn trơ khung sắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến chủ xe thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.