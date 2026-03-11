Ô tô tải chở hàng cháy dữ dội, tài xế nhanh trí lùi xe xuống mương nước

Ngày 11/3, Công an phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, khoảng 15h cùng ngày, xe tải chở cám gia súc mang biển kiểm soát 78C-061.xx do một nam tài xế điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 29, khi đến địa bàn khu phố Phú Đa (phường Đông Hòa) bất ngờ bốc cháy dữ dội từ thùng xe.

Trước việc hàng hóa trên xe bùng cháy, có khả năng lan ra toàn bộ phương tiện, nam tài xế nhanh chóng điều khiển và lùi đuôi xe tải xuống mương nước bên đường.

Xe tải cháy ngùn ngụt, tài xế lùi xe xuống mương nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều người dân ven đường vội đến hiện trường hỗ trợ múc nước từ mương để dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến xe tải bị hư hỏng phần thùng xe, một số hàng hóa bị thiêu rụi, riêng phần cabin may mắn không bị ảnh hưởng.

Theo Công an phường Đông Hòa, vụ cháy xảy ra nhanh chóng và không được trình báo đến cơ quan công an địa phương.

Rất đông người dân hỗ trợ tài xế dập lửa (Ảnh: Cắt từ clip).

Clip về vụ cháy được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi sự nhanh trí của nam tài xế đã lùi xe xuống mương nước kịp thời cứu được tài sản lớn.

Bên cạnh đó, không ít người dành sự cảm kích cho người dân địa phương không quản ngại nguy hiểm, hỗ trợ nhiệt tình giúp tài xế dập lửa nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại.