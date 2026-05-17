Xe khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tuyên Quang, một người chết

Chiều 17/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Bình An (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khoảng 6h45 cùng ngày, tại đường tỉnh 188, đoạn qua địa bàn xã xảy ra vụ ô tô khách 29 chỗ lao xuống taluy âm khiến 1 người tử vong.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn (Ảnh: Hóng Tuyên Quang).

Theo vị lãnh đạo, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tài xế và một hành khách. Sự việc khiến nam hành khách tử vong.

Tính tới chiều 17/5, chiếc xe khách 29 chỗ đã được đưa lên khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, phần đầu và đuôi xe bị biến dạng, kính chắn gió đã vỡ nát.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.