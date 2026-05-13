Khởi tố tài xế ô tô tải gây tai nạn trên cao tốc khiến 3 người bị thương

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (SN 1982, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/12/2025, Tới điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 89H-085.22 theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Tài xế ô tô tải liên quan đến vụ tai nạn (Ảnh: Hồng Nhung).

Khi đến cầu Phú Mậu, km13+555 cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận xã Khe Tre, thành phố Huế, phương tiện do tài xế Tới điều khiển đã va chạm với xe bán tải biển kiểm soát 43C-262.xx di chuyển cùng chiều.

Vụ va chạm khiến 3 người trên xe bán tải bị thương, phương tiện này hư hỏng nặng, gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Trần Lâm Tới điều khiển phương tiện đi qua khu vực đang thi công có đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Nam tài xế này đã thiếu quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với xe bán tải lưu thông cùng chiều.