Khởi tố tài xế ô tô khách chở 27 người lao xuống vực đèo Tam Đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Thanh là tài xế xe khách mang biển số 29B-098.15 chở theo 27 người lưu thông trên tỉnh lộ 2B (thôn 2, xã Tam Đảo, Phú Thọ) lao xuống vực đèo Tam Đảo ngày 29/3 vừa qua.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, chị N.T.T. (30 tuổi, trú ở phường Kim Liên, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ô tô khách lao xuống vực ở Tam Đảo khiến nhiều người bị thương, một người tử vong hôm 29/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

“Vụ việc là bài học cảnh báo đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chở khách về trách nhiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông”, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Theo công an, đối với các phương tiện vận tải hành khách, việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi xuất bến cần được thực hiện nghiêm túc.

Người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt tại các tuyến đường đèo dốc, quanh co, địa hình phức tạp.