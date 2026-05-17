Đàn bò rừng quý hiếm xuất hiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn

Ngày 17/5, lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) xác nhận qua phương pháp bẫy ảnh đã ghi nhận sự hiện diện của một đàn bò rừng quý hiếm tại đây.

Theo vị lãnh đạo, đây là loài động vật thuộc nhóm IB quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt. Qua ghi nhận ban đầu, đàn bò có khoảng 4 cá thể, tuy nhiên, số lượng thực tế được nhận định có thể lớn hơn.

Đàn bò rừng quý hiếm được phát hiện trong Vườn quốc gia Yok Đôn (Ảnh: Vườn quốc gia

Vườn quốc gia Yok Đôn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt khu vực đàn bò rừng xuất hiện nhằm đảm bảo an toàn cho loài động vật quý hiếm này. Lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực, tổ chức gỡ bỏ bẫy do các đối tượng đặt để săn bắt thú rừng.

Sự xuất hiện của đàn bò rừng được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã tại vườn quốc gia Yok Đôn.

Hình ảnh một cá thể bò rừng được bẫy ảnh ghi lại (Ảnh: Vườn quốc gia Yok Đôn).

Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.000ha, lâm phần trải rộng giữa hai tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Nét đặc trưng của Vườn quốc gia Yok Đôn là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật, có nhiều loài quý hiếm.

Tháng 11/2024, Vườn quốc gia Yok Đôn được xác lập kỷ lục là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp (rừng thưa lá rộng rụng lá theo mùa) lớn nhất Việt Nam.