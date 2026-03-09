Đà Lạt đề xuất bổ sung nhiều bãi đỗ ô tô miễn phí ở vùng trung tâm

Ngày 9/3, tại cuộc làm việc với đại diện các sở, ngành về phương án phân luồng, phân tuyến giao thông, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, sân bay Liên Khương đóng cửa dẫn đến áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ, các trục kết nối liên vùng, dẫn đến nguy cơ quá tải vào các dịp lễ, kỳ nghỉ hè.

Đặc biệt các tuyến giao thông vùng đô thị Đà Lạt, nếu không điều tiết giao thông tốt sẽ dẫn đến ùn tắc, mất an toàn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến, ảnh hưởng sự trải nghiệm du khách.

Bổ sung bãi đậu xe miễn phí

Để đảm bảo về giao thông, phường Xuân Hương - Đà Lạt đề xuất lên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cấp các bãi đậu xe, hạ tầng hỗ trợ.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thông tin tại cuộc làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, phường đề xuất bổ sung khu vực đậu đỗ miễn phí tại các khu đất trống gồm: bãi giữ xe đường Nguyễn Văn Cừ; bãi giữ ô tô trước khách sạn TTC, đường Nguyễn Chí Thanh; 4 bãi giữ xe quanh khu vực Rạp hát 3 (khu Hòa Bình); bãi giữ xe chợ Đà Lạt đường Nguyễn Thị Minh Khai; bãi giữ xe trước Công viên Xuân Hương; bãi đỗ xe đầu đường Nhà Chung - Xuân An; 2 bãi đỗ tại khu đất trống của Công viên Xuân Hương và Công viên Trần Quốc Toản…

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, ngoài vấn đề giao thông, địa phương kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp, thực hiện các giải pháp nhằm kích cầu du lịch vùng Đà Lạt trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa.

Lực lượng cảnh sát phân luồng giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Ảnh: An Chi).

Theo đó, đơn vị đề nghị phát triển các dòng sản phẩm du lịch phù hợp với khách di chuyển bằng đường bộ như: tour ngắn ngày; dịch vụ du lịch trọn gói; liên kết vận tải hành khách chất lượng cao; thu hút khách du lịch MICE…

Đồng thời, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, chỉnh trang đô thị để thu hút, giữ chân du khách.

Phân luồng giao thông vùng trung tâm Đà Lạt

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đưa ra phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài tại các nút giao khu vực trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo đó, từ 6h đến 21h hàng ngày (từ ngày 15/2), ô tô có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên di chuyển theo 2 tuyến. Trong đó, tuyến 1 thực hiện lộ trình Quốc lộ 20 - Quốc lộ 27 - Trần Quý Cáp - Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh - Nguyên Tử Lực - Mai Anh Đào - Thánh Mẫu - Xô Viết Nghệ Tĩnh - AnKoret (ĐanKia) và ngược lại; tuyến 2 theo lộ trình đường ĐT725 (Cam Ly) - Vạn Thành - Hoàng Văn Thụ - đường vành đai Đà Lạt (An Tôn) - Trần Thánh Tông và ngược lại.

Một đoạn đường vành đai Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên di chuyển trong trung tâm vào giờ cao điểm được thông báo phân luồng theo nhiều lộ trình khác nhau.

Ô tô khách từ 29 chỗ trở lên được thông báo phân luồng theo 4 tuyến chính gồm: tuyến 1: Lê Đại Hành hoặc đường 3/2 - Khu Hoà Bình - Nguyễn Chí Thanh - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thủ Khoa Huân, rẽ phải vào đường 3/2 kết nối tuyến 1; Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ phải 3/2 kết nối tuyến 1; Trần Quốc Toản - Bùi Thị Xuân - Phan Bội Châu - kết nối lộ trình tuyến 1 hoặc xuống đường Lê Thị Hồng Gấm.