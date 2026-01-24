Xe đầu kéo phanh gấp khiến khối sắt đẩy sập cabin ở Đồng Nai

Khoảng 12h ngày 24/1, một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 51 khiến tuyến đường nối TPHCM đến Đồng Nai ùn tắc kéo dài.

Thời điểm trên, xe đầu kéo chở khối sắt nặng, hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đi Đồng Nai. Khi đến ngã ba Lộc An (xã Long Thành, Đồng Nai), tài xế phanh gấp khiến khối sắt phía sau bị đứt dây chằng néo, trượt mạnh về phía trước.

Khối sắt va chạm mạnh khiến cabin xe đầu kéo đổ gục xuống mặt đường, biến dạng. Hai cột bê tông dùng để cố định khối sắt cũng rơi xuống đường, may mắn không trúng phương tiện khác.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 51 (Ảnh: CTV).

Tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin, được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu. Đội Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Công an tỉnh Đồng Nai) có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đây, trên tuyến quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn do xe đầu kéo chở cuộn sắt, bê tông không chằng néo chắc chắn. Nhiều vụ tai nạn gây thương vong, hư hỏng phương tiện.

Quốc lộ 51 dài khoảng 72km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Đồng Nai. Tuyến đường có mật độ xe container, xe chở thép lớn vì đi qua nhiều cảng biển và khu công nghiệp.