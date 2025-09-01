Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Khoảng 8h30 ngày 1/9, xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc biển số 29R-037.xx chở hàng phế liệu di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Khi đến nút giao Kỳ Trung, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh (xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh cũ), xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ở cabin rồi lan sang phần khác. Tài xế vội cho xe dừng lại ở làn đường bên phải và mở cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy khiến phần đầu xe, bánh xe cùng một số bộ phận khác bị lửa thiêu rụi trơ khung.

Vụ việc cũng khiến các phương tiện di chuyển qua vị trí trên phải đi chậm lại theo điều tiết của lực lượng chức năng.

Hơn 9h cùng ngày, chiếc xe gặp nạn được giải phóng khỏi hiện trường, giao thông trên cao tốc bình thường trở lại.