Xe máy chưa nộp phạt nguội không được sang tên, mua bán

Sau những tác động tích cực của hệ thống camera AI thế hệ mới đang được Cục CSGT (Bộ Công an) thử nghiệm, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “xe máy làm sao mà xử phạt nguội được".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT khẳng định, lực lượng chức năng đã và đang tiến hành ghi nhận, xử lý cả các trường hợp lái xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Một trường hợp lái xe máy vi phạm bị camera AI phát hiện, ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Theo vị đại diện, trên thực tế, việc thông báo vi phạm qua hình ảnh được gửi tới tất cả các chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) đứng tên trên đăng ký xe. Đối với mô tô và xe gắn máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng với phương tiện mình đã đăng ký.

"Việc xác định chủ xe cũng dễ dàng hơn khi có sự liên thông giữa cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với việc mua bán, sang tên chuyển chủ, người dân phải đến cơ quan đăng ký xe (cấp xã) để thực hiện thủ tục hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công và VNeID", vị đại diện Cục CSGT nói.

Hình ảnh một người phụ nữ vượt đèn đỏ ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo vị này, hiện nay luật quy định sẽ không thực hiện thủ tục về đăng ký xe đối với phương tiện bị thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ xe chưa tiến hành nộp phạt.

"Tức là khi lái xe máy vi phạm, bị camera AI phát hiện ghi nhận và lực lượng chức năng gửi thông báo phạt nguội, tài xế phải nộp phạt đầy đủ, sau đó mới có thể sang tên, mua bán xe. Tới đây, Cục CSGT sẽ đề xuất thêm các biện pháp để ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của chủ xe máy", vị đại diện Cục CSGT lý giải.

Hơn 500 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị camera AI phát hiện

Theo Cục CSGT, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tính từ 12h ngày 25/9 đến 12h ngày 26/9, hệ thống này đã tự động phát hiện 543 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát cho biết, những trường hợp này đã được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời dữ liệu về vụ việc cũng được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm.

Hình ảnh một tài xế ô tô tải không thắt dây an toàn trên cao tốc bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Cũng theo Cục CSGT, trong thời gian nêu trên, camera AI còn phát hiện hàng trăm trường hợp xe máy vượt đèn đỏ, hệ thống đang tiến hành sàng lọc, tìm chủ phương tiện và chuyển bộ phận xử lý theo quy định.

"Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI đã ghi nhận 43 tài xế không thắt dây an toàn. Số lượng vi phạm này đã giảm nhiều hơn so với những ngày trước đây", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.