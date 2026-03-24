Xe công Mercedes-Benz của Đà Nẵng 4 lần đấu giá bất thành

Ngày 24/3, lãnh đạo Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) xác nhận đã hoàn tất đấu giá 28 ô tô là tài sản thanh lý của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

Trong lô tài sản này xe có giá khởi điểm cao nhất là ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, với mức giá 282 triệu đồng.

Trước đó, ô tô này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa thành công. Năm 2023, xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng, năm 2024 giảm xuống hơn 588 triệu đồng và đến năm 2025 tiếp tục hạ còn 470 triệu đồng.

Trên website của Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam thể hiện đã hết thời gian bán tài sản, kết quả đấu giá ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz E300 (W212) nói trên trong ngày 11/3 là 0 đồng.

Lãnh đạo công ty cho biết, ô tô này không có khách hàng tham gia phiên đấu giá. Trong tổng 28 ô tô đưa ra thanh lý, đơn vị đã đấu giá thành công 25 chiếc với tỷ lệ chênh lệch cao.

Theo ghi nhận trên kết quả được công khai, ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace, biển số 43A-003.21, có giá khởi điểm 150 triệu đồng, giá trúng là 244 triệu đồng.

Xe Toyota Landcruiser, biển số 43A-005.86, giá khởi điểm 130 triệu đồng, giá trúng 176 triệu đồng.

Xe Toyota Crown, biển số 43A-003.56, giá khởi điểm 220 triệu đồng, giá trúng 388 triệu đồng.

Thấp nhất là xe Toyota Hiace, biển số 43A-005.26, giá khởi điểm 15,2 triệu đồng, giá trúng 16,8 triệu đồng.

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 28 tài sản nói trên được hình thành trên cơ sở các quyết định thu hồi và thanh lý tài sản công của UBND thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định.

Tổng giá khởi điểm của 28 xe gần 2 tỷ đồng và các tài sản trên được đưa ra đấu giá ngày 11/3.