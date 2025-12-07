Đấu giá 10 ô tô của quản lý thị trường Hà Nội, xe Mercedes giá từ 17 triệu

Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá 10 chiếc ô tô thanh lý của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Lô tài sản có giá khởi điểm hơn 317 triệu đồng, bước giá 3 triệu đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 63 triệu đồng.

Theo danh sách đấu giá, nhiều mẫu xe có giá khởi điểm từ 15 triệu đồng. Cụ thể, chiếc ô tô Suzuki màu trắng 7 chỗ ngồi sản xuất năm 2000 và ô tô Toyota Corolla 4 chỗ ngồi sản xuất năm 1992 có giá khởi điểm 15 triệu đồng; ô tô Mercedes-Benz 16 chỗ ngồi sản xuất năm 2004 có giá khởi điểm 17,61 triệu đồng.

Ngoài ra, 4 chiếc ô tô Mitsubishi 8 chỗ ngồi sản xuất năm 2003 có giá khởi điểm 30-45 triệu đồng/chiếc. Hay chiếc Mazda Premacy 7 chỗ ngồi sản xuất năm 2003 có giá khởi điểm 45 triệu đồng...

Công ty đấu giá lưu ý người trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản, nộp thuế trước bạ, nộp các khoản phí đường bộ trước đây, chi phí di chuyển tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, vận chuyển tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

Một số mẫu xe có giá khởi điểm từ 15 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Người có nhu cầu đấu giá có thể đến xem tài sản tại nơi lưu giữ tài sản của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội (Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Yên Nghĩa) từ ngày 10/12 đến ngày 12/12 trong giờ hành chính. Thời gian đấu giá vào chiều ngày 19/12 theo hình thức đấu giá trực tuyến.

Trước đó, hồi tháng 11, hai ô tô Mercedes E240 mang biển xanh 80B thuộc sở hữu của Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng vừa được bán đấu giá trực tuyến thành công với số tiền hơn 90 triệu đồng.

Trong đó, ô tô Mercedes E240 biển kiểm soát 80B-4789 (sản xuất năm 2000) đã thuộc về một người đàn ông ở phường Phú Diễn, Hà Nội với mức giá 42 triệu đồng (giá khởi điểm 35 triệu đồng)

Xe Mercedes E240 mang biển số 80B-2826 (sản xuất năm 2001) thuộc về một người đàn ông ở xã Phúc Lộc, Hà Nội với mức giá 48,5 triệu đồng (giá khởi điểm 38,5 triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí, lệ phí sang tên chuyển quyền sở hữu.