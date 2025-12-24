Xe chở rác đâm hỏng cần chắn tự động tại đường ngang qua đường sắt

Ngày 24/12, lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành xử phạt đối với tài xế điều khiển xe chở rác liên quan đến vụ việc trên.

Hình ảnh xe chở rác vượt qua đường sắt khi cần chắn tự động đã hạ xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 23/12, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, đề nghị phối hợp xác minh, xử lý nghiêm trường hợp xe tải chở rác mang biển kiểm soát 18N-87xx không chấp hành tín hiệu chuông, đèn cảnh báo tại đường ngang km77+525, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, thuộc phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm xảy ra sự việc, cần chắn tự động đang hạ xuống để chuẩn bị đón tàu khách SE8 đi qua, tuy nhiên tài xế xe tải chở rác cố tình lái xe vượt qua đường ngang khiến cần chắn bị hư hỏng.

Sau cú va chạm, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là L.Q.H (SN 1993, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ vi phạm của tài xế và xử phạt người này 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.