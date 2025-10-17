Xe buýt lật ngang, tài xế và nhân viên đập cửa giải cứu hành khách

Chiếc xe buýt của hãng Quyết Thắng đã bất ngờ lật ngang khi đang di chuyển trong khu công nghiệp Ninh Thủy (phường Đông Ninh Hòa) vào sáng 17/10. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhờ sự ứng cứu kịp thời của tài xế và nhân viên nhà xe.

Thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, khoảng 10h20 cùng ngày, tài xế L.V.Đ. (49 tuổi, trú tại Khánh Hòa) điều khiển xe buýt mang biển số 79B-024.xx, chở theo 5 hành khách, lưu thông trên đường nội bộ khu công nghiệp Ninh Thủy, bất ngờ mất lái và tự lật ngang.

Chiếc xe buýt bị lật ngang trong khu công nghiệp Ninh Thủy (Ảnh: Đức Thảo).

Ngay sau tai nạn, tài xế và nhân viên nhà xe đã nhanh chóng phá kính, đưa toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn. Nhờ vậy, không có bất kỳ thương vong nào về người.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm lật ngang, phần kính chắn gió phía trước bị vỡ tung và xe bị hư hỏng nặng.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được nhận định là do trời mưa, mặt đường trơn trượt, khiến tài xế mất lái và xe bị lật.