Máy bay đến TPHCM hạ cánh khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ để cứu hành khách

Chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) đến TPHCM lúc 14h05 ngày 17/9 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để cấp cứu một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Khoảng một giờ sau khi cất cánh, nam hành khách 57 tuổi (quốc tịch Việt Nam) xuất hiện dấu hiệu bất thường. Tổ bay phát thông báo cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ba bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã tham gia sơ cứu nhưng tình trạng hành khách không cải thiện.

Máy bay đến TPHCM phải chuyển hướng hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ để cấp cứu hành khách (Ảnh: VNA).

Cơ trưởng quyết định chuyển hướng máy bay, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Istanbul và thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, nam hành khách được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương.

Máy bay được tiếp thêm nhiên liệu, cất cánh trở lại lúc 17h32 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TPHCM muộn hơn 3 giờ 20 phút so với kế hoạch.

Trước đó, hãng hàng không từng nhiều lần chuyển hướng máy bay để hỗ trợ hành khách. Ngày 29/6, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để cấp cứu hành khách. Ngày 5/5, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt cũng hạ cánh tại Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) do một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.