Xe ben lật đè ô tô con, nữ tài xế tử vong ở Đồng Nai

Khoảng 15h30 ngày 13/4, một xe ben chở đá (biển số Đồng Nai) lưu thông trên đường Bùng Binh, qua phường Trảng Dài, Đồng Nai, xảy ra va chạm với ô tô con chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến ô tô con lao xuống mương sâu khoảng 4m phía bên trái đường. Ngay sau đó, xe ben cũng bị lật ngang, đè lên phần sau ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và ô tô con (Ảnh: Phú Việt).

Người dân địa phương cùng tài xế xe ben tìm cách cứu tài xế ô tô con, nhưng không thể tiếp cận nạn nhân. Sau khoảng 30 phút, Công an tỉnh Đồng Nai điều hai xe cần cẩu trọng tải lớn đến hiện trường.

Xe cẩu nhấc ô tô ben lên, tạo khoảng trống để đưa nữ tài xế ô tô con ra ngoài. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ngoại viện. Vụ tai nạn khiến ô tô con bẹp dúm.

Theo người dân, đường Bùng Binh gần mỏ đá Thiện Tân nên lượng xe ben chở đá lưu thông nhiều. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.