Ninh Bình báo cáo xử lý dự án Tràng An, Bái Đính thế nào?

Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các dự án khó khăn, vướng mắc tại Ninh Bình nêu, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được kết luận.

Dự án Tràng An

Đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An (Dự án Tràng An), Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Ninh Bình khẩn trương thực hiện thủ tục theo quy định để sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án; rà soát việc thực hiện các nội dung, hạng mục công trình thực hiện dự án Tràng An và các dự án thành phần có liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ đúng quy định.

Dự án Khu du lịch sinh thái Tràng An ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Tỉnh Ninh Bình báo cáo, hiện nay dự án nằm trong vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết phải căn cứ Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình; Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (và phê duyệt điều chỉnh); đồng thời căn cứ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

"Đây là điều kiện tiên quyết, làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng và quy hoạch. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định", báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình nêu.

Đối với việc Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát thực hiện các nội dung hạng mục công trình thuộc dự án Tràng An và các dự án thành phần có liên quan, Theo UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư) đã có kế hoạch đề ra các biện pháp xử lý khắc phục.

Bến thuyền Tràng An nằm trong dự án Khu du lịch sinh thái Tràng An những ngày đầu khi mới xây dựng (Ảnh: Ninh Mạnh Thắng).

Theo kế hoạch của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã tổ chức rà soát toàn bộ việc thực hiện các nội dung, hạng mục công trình của dự án thành phần, tập trung vào các hạng mục, khối lượng còn tồn tại hạn chế, thiết sót, vi phạm hoặc có nội dung tính chất tương tự, liên quan; bảo đảm công tác quản lý đầu tư xây dựng chặt chẽ, chất lượng công trình, hồ sơ, thủ tục pháp lý, công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo kế hoạch, chủ đầu dự án chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, khẩn trương đề xuất phương án cắt giảm quy mô, hạng mục không còn phù hợp, xác định điểm dừng kỹ thuật của dự án theo quy định; thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư bảo đảm phù hợp với quy mô và khả năng cân đối nguồn vốn. Trên cơ sở đó, lập trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả năng điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bao gồm việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án.

Dự án Bái Đính

Đối với dự án cơ sở hạ tầng khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính (Dự án Bái Đính), Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Ninh Bình khẩn trương thực hiện thủ tục theo quy định để sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án; rà soát việc thực hiện các nội dung, hạng mục công trình thuộc dự án và các dự án thành phần có liên quan, bảo đảm công tác quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Toàn cảnh dự án khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, đến nay các vướng mắc của dự án đã được chỉ đạo rà soát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (cũ) đã thống nhất chủ trương cắt giảm quy mô và tổng mức đầu tư của dự án. Tuy nhiên, do dự án nằm trong khu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động đến năm 2030 tầm nhìn 2050; trên cơ sở đó tỉnh mới có đủ căn cứ để triển khai lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

Cũng theo báo cáo, tháng 10/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản về việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu núi chùa Bái Đính. Trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc Sở Du lịch trong quá trình lập quy hoạch chi tiết. UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Sở Du lịch khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục, công việc đáp ứng tiến độ.

Sở Du lịch đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện kết luận thanh tra, làm cơ sở tổ chức rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các hạng mục công trình của dự án và các dự án thành phần có liên quan; dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay.

Du khách tham quan khu chùa Bái Đính dịp đầu năm (Ảnh: Thái Bá).

Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cũng nêu, các khu vực của các dự án đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể: Tại khu vực cổng Tam Quan (xóm 10) còn 2 hộ dân đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; hạng mục đường ven hồ Bái Đính còn 9 hộ dân có đất bị thu hồi và 17 hộ dân có tài sản trên đất; tại khu vực Gia Sinh (phường Tây Hoa Lư), diện tích chưa giải phóng mặt bằng khoảng 56,3ha, liên quan khoảng 111 hộ gia đình, cá nhân; khu Sơn Lai còn một số hộ dân chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trên tuyến quốc lộ 38.