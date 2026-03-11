Chủ tịch Hà Nội lần thứ 2 chỉ đạo vụ 4,3ha đất nông nghiệp ở phường Đại Mỗ

Ngày 11/3, liên quan đến vụ hàng nghìn m2 đất nông nghiệp ở phường Đại Mỗ (Hà Nội) biến thành núi phế liệu, sân bóng... nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm mà báo Dân trí phản ánh, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội giao UBND phường Đại Mỗ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo Dân trí phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 25/3.

Đây là lần thứ 2 Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Hàng loạt vi phạm trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm chưa được xử lý (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, hồi tháng 3/2025, báo Dân trí phản ánh khoảng hơn 4,3ha đất nông nghiệp khu vực Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai, Mễ Trì Thượng trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ (khu vực hướng từ phố Lê Quang Đạo kéo dài đến cầu vượt Cương Kiên) bị nhiều người tự ý dựng kho, bãi phế liệu, trạm cân, xưởng sản xuất, cửa hàng kinh doanh, gara ô tô, sân bóng đá...

Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra công khai nhiều năm qua nhưng chưa được chính quyền xử lý dứt điểm.

Ngay sau đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận Nam Từ Liêm cũ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo Dân trí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội cũng giao quận Nam Từ Liêm cũ và các đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố nếu để xảy ra sai phạm.

Hơn 4,3ha đất nông nghiệp khu vực Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) bị lấn chiếm nhiều năm (Ảnh: Nguyễn Hải).