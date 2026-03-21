Theo nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM.

Theo danh sách, các lãnh đạo Trung ương ứng cử tại TPHCM đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Các lãnh đạo TPHCM trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri trước bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Các ứng viên tại đơn vị bầu cử số 1 còn có ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu; Phó Bí thư Thành Đoàn Trịnh Thị Hiền Trân; Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Nguyễn Vũ Trung.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

Các ứng viên tại đơn vị bầu cử số 1 còn có Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex Nguyễn Thế Duy; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trương Thanh Nga; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Dương Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Các ứng viên tại đơn vị bầu cử số 10 còn có Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Hà Hải; Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh; Bí thư Đảng ủy Đại học Y dược TPHCM Trần Diệp Tuấn.