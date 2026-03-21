Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 13 đơn vị ở TPHCM

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI của cả nước, TPHCM có 38 đại biểu Quốc hội được cử tri tại 13 đơn vị bầu cử tín nhiệm bầu ra.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TPHCM gồm: Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex Nguyễn Thế Duy.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bỏ phiếu tại phường Phú An (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 TPHCM gồm: Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TPHCM gồm: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 TPHCM gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Thành Trung; Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại xã Hóc Môn (Ảnh: Nam Anh).

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5 TPHCM gồm: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 TPHCM gồm: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Nguyễn Vũ Trung.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 7 TPHCM gồm: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận Trần Anh Tuấn.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 8 TPHCM gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM Phạm Trọng Nhân; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 9 TPHCM gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định (TPHCM); ông Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 TPHCM gồm: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tiếp xúc cử tri TPHCM trước ngày bầu cử (Ảnh: Nam Anh).

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 11 TPHCM gồm: Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Võ Hoàng Ngân; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 12 TPHCM gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng.

Đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 13 TPHCM gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan; Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Sang.