TPHCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của TPHCM tổ chức lễ công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Mở đầu hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền đã công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo bầu cử TPHCM, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 ban bầu cử đại biểu HĐND TPHCM và lãnh đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.

Tại buổi lễ, Ủy ban bầu cử TPHCM đã công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM. Đây là những đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được cử tri tại 42 đơn vị bầu ra từ 208 ứng viên.

Trong cuộc bầu cử lần này, sức mạnh công nghệ của TPHCM được thể hiện thông qua hệ thống điều hành và giám sát tiến độ tự động. Trung tâm điều hành bầu cử của TPHCM kết nối với từng xã, phường, đặc khu để cập nhật tình hình bỏ phiếu theo thời gian thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn, TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Với công cụ này, Ủy ban bầu cử TPHCM và các đơn vị liên quan có thể theo dõi tình hình, tiến độ bầu cử thông qua các số liệu được truyền về. Việc cập nhật thông tin giúp các đơn vị kịp thời đưa ra chỉ đạo, điều tiết và những thay đổi hợp lý đối với khu vực có số lượng cử tri đông hoặc phát sinh tình huống cần xử lý.

Trong kỳ bầu cử vừa qua, TPHCM có 99% cử tri trên toàn địa bàn tham gia bỏ phiếu. Tất cả xã, phường, đặc khu của TPHCM có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, trong ngày bầu cử, nhân dân thành phố rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình. Thành phố có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Ngày bầu cử tại TPHCM thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức bầu cử và công tác kiểm phiếu.