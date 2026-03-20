Các lãnh đạo TPHCM trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức lễ công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM. Đây là những đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được cử tri tại 42 đơn vị bầu ra từ 208 ứng viên.

Theo danh sách được lãnh đạo Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM, công bố, các lãnh đạo Thành ủy TPHCM trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Trong đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 17 gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Đơn vị bầu cử số 17 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; bà Trần Thị Kim Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Tiên; ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Song Thành La.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 40 gồm các phường Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long.

Đơn vị bầu cử số 40 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Dương Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; ông Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ở khối UBND TPHCM, ngoài Chủ tịch Nguyễn Văn Được còn có 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM trúng cử gồm ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 36 gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

Đơn vị bầu cử số 36 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các Nhà Khoa học trẻ, Trưởng Bộ môn Tin học ứng dụng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM; ông Hồ Vũ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bà Điểm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm; bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn; ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Thủ Đầu Một, Thuận Giao, Thuận An.

Đơn vị bầu cử số 1 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; ông Lê Chí Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Thuận An; bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Giảng viên, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 31 gồm các phường Tân Tạo, Bình Trị Đông.

Đơn vị bầu cử số 31 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM; ông Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo.

Ở khối HĐND TPHCM, ngoài Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đương nhiệm trúng cử gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An.

Đơn vị bầu cử số 2 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Ngô Minh Đức, Giảng viên Đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM; bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã Long Sơn, Châu Đức, Châu Pha.

Đơn vị bầu cử số 11 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Trần Bá Lân, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115; bà Lê Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa; ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức.

Đơn vị bầu cử số 9 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Võ Hoàng Ngân; ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức; bà Phan Thị Diễm Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nội thất Mê Kông; TS Hà Thúc Viên, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

Đơn vị bầu cử số 3 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú; ông Cao Thanh Lương, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình; bà Phạm Nguyễn Phương Thà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu; ông Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TPHCM, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ chức Tài chính Vi mô CEP.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trúng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 24 gồm các phường Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Đơn vị bầu cử số 24 còn có các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt), Ủy viên Hội đồng trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi; ông Võ Phong Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Tân Sơn Nhì.