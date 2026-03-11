Xác minh vụ việc tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy

Sáng 11/3, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại cảnh cãi vã giữa một tài xế ô tô và người đi xe máy sau khi xảy ra mâu thuẫn trên đường.

Theo nội dung video, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái đang di chuyển, bất ngờ bị ô tô mang biển kiểm soát 38A-503.xx vượt lên chặn đầu. Tài xế ô tô sau đó dừng xe giữa đường, mở cốp lấy chiếc gậy để đe dọa người đi xe máy.

Tài xế dừng ô tô giữa đường và cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Sau một lúc tranh cãi, người này dùng gậy "gõ" mạnh vào chân tài xế xe máy. Lúc này, người đàn ông đi xe máy xuống xe và cho biết bản thân không vi phạm luật giao thông, giữa 2 bên cũng không xảy ra va chạm. Tuy nhiên, ông và con gái lại bị tài xế ô tô chặn và đe dọa đánh.

Sau khi nghe người đi xe máy giải thích, tài xế ô tô cất chiếc gậy vào cốp. Nhiều người dân xung quanh theo dõi, bàn tán và dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc.

Tài xế đỗ ô tô giữa đường, cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Video: Người dân cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết vụ việc xảy ra vào tối 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh cũ).

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng công an đã đến hiện trường, mời 2 bên liên quan về trụ sở làm việc. "Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xem xét các dấu hiệu vi phạm nếu có để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định", vị này thông tin.