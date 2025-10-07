Tây Ninh dẫn đầu Đông Nam Bộ về tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm

Ngày 7/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh Võ Thành Trí cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt 9,52%.

Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,33%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,76% (riêng công nghiệp tăng 13,19%); thương mại - dịch vụ tăng 8,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,19%.

Với kết quả này, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của Tây Ninh dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ (TPHCM đạt 7,07%; Đồng Nai đạt 8,86%) và xếp thứ 8/34 tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: An Huy).

Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm của tỉnh tăng 13,44% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến - chế tạo tăng 13,83%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,04%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 5,05%; riêng ngành khai khoáng giảm 13,64%.

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức nhiều đoàn công tác hợp tác tại Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc... Tây Ninh cũng đón tiếp nhiều nhà đầu tư quốc tế đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác giải ngân đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Các tổ công tác được thành lập để kiểm tra, đôn đốc giải ngân, tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho từng dự án.

Năm 2025, tỉnh Tây Ninh được phân bổ hơn 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tính đến ngày 1/10, tỉnh đã giải ngân 9.732 tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch Thủ tướng giao và hơn 57% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ (cùng kỳ năm trước đạt 61,5%).

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn của tỉnh năm 2025 là hơn 352 tỷ đồng. Đến ngày 24/9, số vốn đã giải ngân là hơn 211 tỷ đồng, đạt 59,98%.

Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hơn 61%; chương trình giảm nghèo bền vững đạt hơn 1%; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt gần 31%.

Trong 9 tháng đầu năm, Tây Ninh có 3.211 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 51% so cùng kỳ, với tổng vốn hơn 22.300 tỷ đồng (tăng 98%). Tỉnh có 748 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 11%), 304 doanh nghiệp giải thể (tăng 23%).

Đến nay, toàn tỉnh có 31.847 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn hơn 918.000 tỷ đồng, trong đó 24.299 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế.

Tỉnh đã cấp mới 130 dự án đầu tư trong nước (tăng 79 dự án), tổng vốn đăng ký gần 31.000 tỷ đồng; điều chỉnh 54 dự án với tổng vốn bổ sung hơn 18.400 tỷ đồng. Tây Ninh đang có hơn 3.000 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 693.000 tỷ đồng.

Về đầu tư nước ngoài, 9 tháng đầu năm, tỉnh cấp mới 157 dự án (tăng 51 dự án) với tổng vốn đăng ký hơn 815 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 137 dự án với số vốn tăng thêm hơn 605 triệu USD. Đến nay, Tây Ninh có 1.928 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 24,4 tỷ USD.