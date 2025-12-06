Người dân vùng bão lũ lăn tăn về tiêu chí "cư trú hợp pháp" mới được hỗ trợ

Ngày 12/6, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang triển khai giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, giữa tháng 11, tỉnh Khánh Hòa hứng chịu trận mưa lũ lịch sử khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng; nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).

Nhiều vật dụng trong một hộ gia đình ở xã Diên Điền, Khánh Hòa bị nước lũ nhấn chìm, gây hư hỏng nặng (Ảnh: Trung Thi).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, khi tài sản bị lũ lụt nhấn chìm gây hư hỏng hoặc cuốn trôi.

Trước những thiệt hại lớn này, ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định quy định các tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Theo quyết định, về nhà ở, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập hoàn toàn; hộ có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Về đời sống, người thuộc hộ có nhà bị ngập, ảnh hưởng sinh hoạt và gặp khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ. Học sinh từ cấp Tiểu học trở lên thuộc các hộ có nhà bị ngập được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Trong vòng nửa tháng, người dân liên tiếp "gánh" 4 trận lũ lụt, khiến đời sống gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Trung Thi).

Quyết định cũng nêu rõ, người được hỗ trợ đời sống (1 triệu đồng/nhân khẩu) phải đăng ký cư trú hợp pháp và có mặt sinh sống thực tế tại hộ gia đình khi thiên tai xảy ra (bao gồm hộ gia đình và cá nhân thuê trọ có đăng ký tạm trú trên địa bàn).

Với tiêu chí này, nhiều hộ dù thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua nhưng chưa kịp đăng ký “cư trú hợp pháp” có nguy cơ không được nhận hỗ trợ.

Ông N.N.M., trú tại xã Diên Điền, cho biết ông chuyển từ Nha Trang lên xã Diên Điền để mua nhà. Do đang sửa chữa nhà mới nên ông chưa kịp đăng ký tạm trú thì trận lụt lịch sử ập đến, khiến nhiều tài sản như tivi, bàn ghế, nệm, giường… bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, với tiêu chí “cư trú hợp pháp”, gia đình ông M. có thể không nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu.

Tương tự, hộ ông Trần Văn Triết ở tổ dân phố Trung, phường Bắc Nha Trang, cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ do vướng mắc về đăng ký hộ khẩu, tạm trú, dù gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng vì mưa lũ.

Gia đình ông Triết bị thiệt hại nặng do mưa lũ, nhưng đến chiều 5/12 vẫn chưa nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu bởi vướng mắc về đăng ký hộ khẩu, tạm trú (Ảnh: Trung Thi).

Nhiều người dân ở tổ dân phố Trung cho rằng chính quyền nên căn cứ thực tế thiệt hại để hỗ trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn, thay vì áp dụng quá chặt chẽ tiêu chí về cư trú, bởi trận lũ vừa qua gây thiệt hại quá nặng nề.

Liên quan đến tiêu chí “cư trú hợp pháp”, ông Châu Ngô Anh Nhân cho biết tiêu chí này đã được quy định rõ trong quyết định của UBND tỉnh và việc chi trả phải bám sát nội dung đó.

“Đối với các trường hợp cụ thể, đặc thù, địa phương có thể báo cáo để tỉnh xem xét”, Giám đốc Sở Tài chính nói thêm.