Vượt đèn đỏ qua đường dẫn cao tốc, lao vào ô tô tải, 2 người thương vong

Khoảng 13h ngày 10/12, tại ngã tư tỉnh lộ 624 và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương nặng.

Thời điểm này, 2 người đàn ông đi chung một xe máy trên tỉnh lộ 624 theo hướng từ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi về các xã phía Tây.

Người đàn ông tử vong dưới bánh ô tô tải (Ảnh: Nguyễn Linh).

Khi đến khu vực ngã tư giao với đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xe máy vượt đèn đỏ rồi tông vào ô tô tải biển số 76A-288.xx đang di chuyển qua giao lộ.

Sau vụ va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải, 2 người trên xe ngã xuống đường. Một người bị bánh xe tải chèn tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Nạn nhân tử vong được xác định quê ở xã Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.