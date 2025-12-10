Cục CSGT: Các tài xế không thể dừng nghỉ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sáng 10/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế ô tô khách BKS 29B-081.xx trong vụ việc là anh P.V.K., đã lái xe 5 tiếng đồng hồ liên tục và không thể dừng nghỉ, vì trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có trạm dừng nghỉ.

Theo Cục CSGT, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 131,5km, theo quy hoạch sẽ có 6 trạm dừng nghỉ cho 2 chiều đường (mỗi chiều 3 trạm dừng nghỉ), tuy nhiên hiện nay toàn tuyến không có trạm dừng nghỉ nào.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

"Do vậy, lực lượng CSGT cũng không thể xử lý hành vi điều khiển phương tiện quá thời gian quy định khi đi trên các tuyến cao tốc, khi hạ tầng không đáp ứng yêu cầu", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Nhà chức trách cho biết, theo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc, trung bình từ 50 đến 60km, cần bố trí một trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản như xăng, dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn.

Như tin đã đưa, khoảng 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-081.xx và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx.

Theo Cục CSGT, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả lái xe khách cùng hành khách đều không thắt dây đai an toàn (Ảnh: Cục CSGT).

Vụ tai nạn làm 13 người trên ô tô khách bị thương vong, trong đó 4 người tử vong, 9 người bị thương, phần đầu phương tiện này bị biến dạng.

Lực lượng chức năng xác định, anh P.V.K., lái xe khách biển số 29B-081.xx đã điều khiển xe khách liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, quá thời gian lái xe theo quy định. Còn tài xế B.M.T. (lái xe đầu kéo BKS 15C-360.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-149.xx) dương tính với chất ma túy.