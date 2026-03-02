Vườn hoa Tết nở muộn và cú “quay xe” gỡ vốn bất ngờ của nông dân Đà Lạt

Cuối năm 2025, ông Nguyễn Văn Phước, trú tổ Sở Lăng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đầu tư hơn 100 triệu đồng trồng 0,1ha hoa lay ơn. Diện tích này gia đình ông dự định thu hoạch, bán cho thương lái trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên, do tác động của thời tiết, toàn bộ hoa trên vườn của gia đình ông Phước sinh trưởng chậm, nở muộn nên thương lái không nhận hàng.

Ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ: "Ra Tết, hoa trên vườn nở rộ, nhưng thời điểm này thương lái không quay lại nhận hàng. Do vậy, tôi giữ nguyên cây trên vườn, cho người dân, du khách đến thưởng lãm, chụp ảnh. Trong trường hợp thời tiết thuận lợi, hoa trên vườn có thể phục vụ du khách trong hơn 10 ngày".

Biết tin gia đình ông Phước mở cửa vườn lay ơn đón khách, người dân, du khách gần xa đã chia sẻ, tìm đường đến tận vườn để check-in, ủng hộ.

Bà Ngọc Hạnh, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ, bà cùng bạn đến check-in vườn hoa lay ơn một phần vì mê vẻ đẹp của hoa, phần vì mong muốn chia sẻ, chung tay hỗ trợ chủ vườn.

Tại vườn hoa, khách đến tham quan, chụp hình, đều gửi đến gia đình ông Phước 50.000 đồng/người hoặc ủng hộ thêm. Ngoài ra, nhiều khách hỗ trợ gia đình ông Phước bằng cách mua hoa tươi, mang về trang trí.

Vườn lay ơn nở, rực rỡ màu sắc thu hút người đam mê nhiếp ảnh đến sáng tác. Mỗi ngày, vườn hoa của gia đình ông Phước đón hàng chục lượt khách ghé thăm.

Du khách Nguyễn Đoàn Như Ngọc chia sẻ: "Khi đặt chân đến vườn lay ơn, tôi vỡ òa cảm xúc khi trước mắt là khu vườn đầy màu sắc, lãng mạn. Tôi nghĩ, sau biến cố lỡ hẹn hàng Tết lần này, gia đình chú Phước có thể dành riêng một khoảnh vườn để trồng hoa, phục vụ khách du lịch để gia tăng nguồn thu".

Cùng với việc chăm chút vườn cây, đôi lúc, ông Nguyễn Văn Phước cũng trở thành người quay phim, chụp hình giúp du khách.

Chủ vườn cho hay, trong suốt 40 năm gắn bó với ruộng vườn, đây là lần đầu tiên ông đối diện cảnh vườn hoa lỡ hẹn với thị trường Tết. "Những ngày qua, người dân, du khách đến thăm vườn hoa khá đông. Khoản tiền khách gửi khi thăm vườn giúp gia đình tôi bù lại một phần chi phí, có cơ hội tái đầu tư", ông Nguyễn Văn Phước cho biết.