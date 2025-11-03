Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, người đàn ông bị trừ 4 điểm GPLX

Ngày 3/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.V.T. (SN 1992, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về hành vi vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại.

Anh T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, vào tối 1/11, anh T. điều khiển xe máy biển số 29BM-005.xx vừa đi vừa sử dụng điện thoại trên đường Thanh Niên (thuộc phường Ba Đình, thành phố Hà Nội). Hành vi vi phạm của tài xế bị người dân ghi hình và gửi đến số điện thoại của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội.

Hình ảnh anh T. vừa lái xe vừa dùng điện thoại (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đại tá Nghĩa đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 xác minh, xử lý với lái xe vi phạm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, việc tài xế vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.