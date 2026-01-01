Vụ “xé rào” trên cao tốc Đà Nẵng để múc đất: Công an vào cuộc

Ngày 1/1, ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) chỉ đạo khẩn trương xử lý thông tin báo Dân trí phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Ông Nguyên khẳng định khu vực bị phản ánh không được phép khai thác đất. UBND phường Liên Chiểu đã giao Công an phường xác minh đối tượng vi phạm.

Lực lượng công an kiểm tra hiện trường khai thác đất vào chiều 31/12/2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin của phóng viên cho biết lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

UBND phường Liên Chiểu thông tin thêm, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã được chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh nguồn gốc và khối lượng đất đã bị khai thác để tham mưu UBND phường xử lý.

Phường cũng đã cho đặt biển báo khu vực đang điều tra, đồng thời phối hợp các lực lượng kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm phát sinh.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, phóng viên ghi nhận thực tế mỗi ngày có hàng chục xe ben liên tục ra vào khu đồi keo tại taluy âm km63, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên vận chuyển đất. Khu vực bị khai thác là đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc và đường ĐT601.

Quả đồi bị khoét để múc đất bên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại hiện trường, xe múc liên tục đào xới đồi keo, mở lối đi từ phạm vi mặt đường cao tốc cũ, phá rào chắn và xâm nhập khu vực đang thi công mở rộng để tiếp cận điểm khai thác đất.

Mỗi lượt xe ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc thi công mở rộng 2-4 làn xe, khiến khu vực đỉnh dốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Trần Đức Hiệp khẳng định vị trí khai thác đất nêu trên nằm ngoài phạm vi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Ban quản lý dự án không liên quan đến hoạt động đào xúc đất này.