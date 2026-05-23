Vụ xe khách va chạm với học sinh rồi tiếp tục di chuyển: Lái xe trình diện

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã mời lái xe D.T.T. (46 tuổi, trú tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, Gia Lai) lên làm việc liên quan vụ va chạm khiến một học sinh ngã ra đường, sau đó tiếp tục di chuyển mà không dừng lại hỗ trợ nạn nhân.

Qua làm việc với lái xe, cơ quan chức năng xác định, ngày 20/5 tài xế D.T.T. điều khiển ô tô khách của nhà xe Đệ Nhất mang biển kiểm soát 77B-014.25 lưu thông hướng từ ĐT640 để lên quốc lộ 1 đi vào phía Nam.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 Công an tỉnh Gia Lai làm việc, lập biên bản đối với lái xe khách (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4).

Lúc 17h17 cùng ngày, tại ĐT640 thuộc xã Tuy Phước Đông, tài xế T. đã điều khiển phương tiện vượt không đảm bảo an toàn, sau đó va chạm khiến một học sinh ngã ra đường.

Sau khi làm việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế với lỗi “vượt xe không đảm bảo an toàn”. Tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Như Dân trí đã thông tin, theo camera hành trình của phương tiện phía sau ghi nhận, lúc 17h17 ngày 20/5, xe khách mang biển kiểm soát 77B-014.25 (logo Đệ Nhất) lưu thông trên tuyến ĐT640 qua xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định (cũ), nay là xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc tan trường, lưu lượng phương tiện đông, nhiều học sinh tham gia giao thông trong khi tuyến ĐT640 khá hẹp. Khi xe khách di chuyển tránh một xe 16 chỗ chạy theo hướng ngược lại, em V.L.T.P., học sinh lớp 6 tại một trường trên địa bàn xã Tuy Phước Đông đi xe đạp điện cùng chiều đã va chạm vào phía sau xe khách.

Cú va chạm khiến em ngã xuống đường, lăn nhiều vòng, còn chiếc xe rơi xuống mương nước. May mắn, các phương tiện đi phía sau kịp thời quan sát, giảm tốc độ nên không xảy ra va chạm tiếp theo. Đại diện nhà xe khẳng định không có chủ đích bỏ mặc, cam kết phối hợp hỗ trợ nạn nhân chi phí điều trị.