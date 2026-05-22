Tài xế ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn rồi bỏ đi

Ngày 22/5, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế) cho biết đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế điều khiển ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, gây tai nạn cho người đi xe máy trên tuyến đường tránh Huế (quốc lộ 1).

Trước đó vào lúc 9h40 ngày 21/5, tài xế N.T.T. (SN 1984, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô tải biển số 37H-051.xx lưu thông trên đường tránh Huế. Khi đến km0+800, đoạn gần khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, rẽ vào tuyến đường ngang giao cắt quốc lộ 1, gây tai nạn cho người đàn ông lái xe máy đi cùng chiều phía sau.

Ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn cho người đi xe máy (Nguồn: Facebook An ninh đời sống).

Cú va chạm khiến người đi xe máy loạng choạng ngã xuống đường, may mắn không bị ô tô tải cán qua. Sau vụ tai nạn, tài xế ô tô tải không dừng lại kiểm tra mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời đi.

Vụ việc được người dân ghi lại bằng camera hành trình, phản ánh đến cơ quan chức năng.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế) cho biết cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác minh tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn, mời người này đến trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, tài xế N.T.T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề, lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi điều khiển xe chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính 20-22 triệu đồng và trừ điểm trên giấy phép lái xe.