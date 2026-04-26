Vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực ở Sơn La: Thêm một người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu 100m tại xã Vân Hồ, Sơn La, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân tử vong tại chỗ là chị P.T.P. (SN 1987, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội).

Sau đó, chị Đ.T.P. (SN 1984, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Như vậy đến tối cùng ngày vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Trung Hiếu).

Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 26/4, ông Lưu Viết T. (41 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) điều khiển ô tô khách BKS 29B-170xx chở 25 người, lưu thông trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai khi đến khu vực xã Vân Hồ đã lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Ô tô khách hư hỏng nặng.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người bị thương (Ảnh: Trung Hiếu).

Công an tỉnh Sơn La xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn do tuyến đường dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, lái xe không quen đường dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Vụ việc đang được Công an Sơn La điều tra, làm rõ.