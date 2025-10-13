Xôn xao vụ tài xế xe cứu trợ đền 100 triệu đồng sau va chạm với ô tô con

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao thông tin về vụ va chạm giao thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, giữa một xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk đi ra miền Bắc và ô tô con Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.

Đáng chú ý, chủ xe tải đã bồi thường 100 triệu đồng cho chủ xe Honda City, gây ra nhiều tranh cãi về tính hợp lý của mức bồi thường.

Nội dung clip về vụ việc xôn xao trên mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo nội dung clip được đăng tải, vụ việc xảy ra vào ngày 11/10. Sau va chạm, chủ xe tải của đoàn thiện nguyện đã bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đã đăng tải clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Ngày 13/10, đại diện đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đã lên tiếng về vụ việc, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng những thông tin này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Theo đại lý này, vào ngày 11/10, anh V.M.H. (chủ xe Honda City) đã liên hệ để thông báo về vụ tai nạn và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường.

Ban đầu, đại lý báo giá sơ bộ chi phí thay thế, sửa chữa là 73 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi anh H. thông báo xe đánh lái nặng, nhân viên đại lý đã ghi nhận bổ sung tình trạng hư hỏng hệ thống treo, nâng tổng chi phí sơ bộ lên 91 triệu đồng.

Đến ngày 12/10, xe được đưa về đại lý để kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra, nhân viên kỹ thuật đã trao đổi với anh H. về khả năng sửa chữa, phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới, đồng thời cam kết hỗ trợ chi phí sửa chữa.

Anh H. sau đó đã đồng ý với mức giá giảm còn 45 triệu đồng. Đại lý khẳng định tất cả các báo giá đều được lập trên phần mềm chính thức, có dấu đỏ và đã cung cấp cho cơ quan công an.

Phần cánh cửa xe bị hư hỏng sau va chạm (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Đại diện đại lý cũng cho biết thêm, do đã nhận trước 100 triệu đồng, sau khi thống nhất mức giá 45 triệu đồng tại đại lý, anh H. đã chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải của đoàn cứu trợ.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chủ xe cứu trợ đã không nhận số tiền này mà chủ động chuyển trả lại cho anh H.. Đến sáng 13/10, chiếc xe vẫn chưa được sửa chữa do hai bên chưa thống nhất phương án xử lý cuối cùng.