Phát hiện vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM

Ngày 19/9, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đã tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp của chị V.T.T. (SN 1992, quê tỉnh Vĩnh Long) về việc người khác xây nhầm nhà trên đất của gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T. cho biết, vợ chồng chị mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại đường ĐX066 với diện tích 71,4m2, từ năm 2024. Ngày 14/6, gia đình chị Thảo đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà, và phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của gia đình mình.

Căn nhà được xây nhầm trên đất của chị T. (Ảnh: Phạm Diện).

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với hàng xóm (người xây nhầm). Tuy nhiên, họ cho rằng đã xây đúng trên thửa đất của mình. Sau đó, chị T. phải nhờ đến bên thứ ba, hàng xóm mới nhận xây nhầm và tìm phương án giải quyết (từ tháng 6/2025).

Lúc này, bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi) đứng ra trao đổi với chị T. về phương án giải quyết cho việc xây nhầm nhà trên đất của chị. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại cho bà Hạnh miếng đất trên hoặc chị Thảo sẽ mua lại 2 lô đất sát bên của bà Hạnh và bù thêm tiền, do lô đất của bà Hạnh rộng hơn. Tuy nhiên, những phương án trên đều bất thành.

Phía bà Hạnh sau đó đã xin chị T. 3 tuần để di dời căn nhà xây nhầm trên đất của chị T.. Sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. xuống kiểm tra đất, nhưng phía bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời nên ngày 17/9, gia đình chị T. đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình chị.

Lô đất của chị T. bị xây nhầm nằm sát với 2 lô góc của gia đình bà Hạnh (Ảnh: Phạm Diện).

Ngày 18/9, gia đình chị T. tiếp tục có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi lên UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm nhà.

Chị T. cho biết, chị nghĩ đây là việc nhầm lẫn không mong muốn nên kiên nhẫn cho bên xây nhầm có thời gian giải quyết. Thế nhưng, 3 tháng trôi qua, phía gia đình xây nhầm không thực hiện di dời nên chị nộp đơn nhờ phường can thiệp.

Chị T. cho biết thêm, chị chỉ thực hiện thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi gia đình, chứ chưa có lời nói hay hành động nào ảnh hưởng đến gia đình xây nhầm nhà trên đất của gia đình chị.

"Tôi đã kiên nhẫn và chờ đợi, trao đổi lịch sự hết mức vì tôi nghĩ sau này nếu gia đình có xây nhà ở đó, chúng tôi là hàng xóm của nhau, nếu bất hòa từ đầu thì không hay", chị T. cho biết.

Sáng 19/9, ghi nhận tại lô đất của chị T. cho thấy trên lô đất này đã được xây dựng một căn nhà kiên cố. Sát bên là lô góc của gia đình bà Hạnh có tường rào bao quanh sát căn nhà, làm sân vườn.

Cũng trong sáng 19/9, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống hiện trường khảo sát, xác minh vụ việc, đồng thời làm việc với chủ nhà xây nhầm nhà trên đất của người khác.