Lãnh đạo kho bạc nói gì khi cấp dưới xin tiền hỗ trợ của xã, phường?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Quang Bút, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV, khẳng định đơn vị này không có chủ trương, không chỉ đạo các phòng giao dịch xin kinh phí hỗ trợ từ địa phương.

Theo ông Bút, trong quá trình phối hợp làm việc, một số địa phương đã gợi ý, đề xuất nên phòng giao dịch mới làm văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, việc xin hỗ trợ để mua văn phòng phẩm, chi tiền làm ngoài giờ cho cán bộ là không đúng. Lãnh đạo phòng giao dịch đã sơ suất trong vấn đề này.

Trụ sở Phòng giao dịch số 16 (Kho bạc Nhà nước khu vực XV) tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

“Tôi đã chỉ đạo thu hồi tất cả các văn bản xin kinh phí và yêu cầu phải trả lại tiền cho những xã, phường đã hỗ trợ”, ông Bút cho biết.

Kho bạc Nhà nước khu vực XV hiện quản lý 29 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi có 14 phòng giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công... cho 96 xã, phường và một số đơn vị.

Như Dân trí phản ánh, Phòng giao dịch số 16 (Kho bạc Nhà nước khu vực XV) đã gửi văn bản đến một số xã, phường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi xin hỗ trợ kinh phí.

Theo Phòng giao dịch số 16, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các địa phương đã phát sinh thêm nhiều chi phí tương đối lớn như văn phòng phẩm, sửa chữa máy in, photocopy; thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ cho lãnh đạo, công chức.

Tuy nhiên kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên còn hạn chế, không đủ bù đắp các khoản phát sinh.

Trên cơ sở đó, Phòng giao dịch số 16 xin mỗi xã, phường hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng. Trong đó 20 triệu đồng chi phí văn phòng phẩm, 20 triệu đồng thanh toán tiền làm thêm giờ cho lãnh đạo, công chức của phòng giao dịch.