Cơ quan thuế xin tiền xã phường để "động viên tinh thần cán bộ"

Phản ánh với phóng viên Dân trí, nhiều lãnh đạo xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, không chỉ phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước mà cơ quan thuế ở cơ sở cũng có tờ trình xin hỗ trợ kinh phí. Các tờ trình này được gửi đến nhiều xã, phường vào cuối tháng 12/2025. Tùy từng xã, phường mà cơ quan thuế xin hỗ trợ 30-50 triệu đồng.

Lãnh đạo một xã khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ kinh phí hoạt động của xã rất hạn hẹp, các nội dung chi đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Do đó, xã rất lúng túng khi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí của phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước và cả cơ quan thuế.

Trụ sở Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

“Cơ quan thuế cùng với xã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Nếu việc thu thuế tốt, có nguồn chi, chúng tôi sẽ tự nguyện hỗ trợ họ một ít vào dịp cuối năm. Còn đây họ lại ban hành văn bản đề nghị hỗ trợ số tiền quá nhiều”, vị này nói.

Sau khi nhận được văn bản, lãnh đạo xã yêu cầu cán bộ kiểm tra nguồn tiền có thể chi hỗ trợ. Sau đó, xã quyết định sử dụng kinh phí từ nguồn chi khác để hỗ trợ cho cả thuế và phòng giao dịch kho bạc. Trong khi đó, kinh phí nguồn chi khác của xã, phường mỗi năm chỉ khoảng vài chục triệu đồng.

“Họ đã có văn bản nên chúng tôi phải hỗ trợ một ít nhưng thực sự tôi thấy làm cả văn bản như vậy là rất kỳ”, vị lãnh đạo xã nói thêm.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi là một trong những đơn vị gửi văn bản đến hàng loạt xã, phường đề nghị hỗ trợ. Đơn vị này hiện quản lý 19 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong văn bản do ông Phạm Tuấn Hùng, Trưởng Thuế cơ sở 2, ký gửi các xã, phường nêu rõ, để động viên tinh thần làm việc của công chức thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Thuế cơ sở 2 đề nghị xã, phường hỗ trợ 30-50 triệu đồng.

Số tiền này được dùng chi hỗ trợ cho cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách.

Ông Phạm Tuấn Hùng, Trưởng Thuế cơ sở 2, xác nhận đơn vị có gửi tờ trình đề nghị một số xã, phường hỗ trợ kinh phí. Thuế cơ sở 2 căn cứ vào điều kiện ngân sách của các xã, phường để đề nghị hỗ trợ các mức khác nhau.

Tuy nhiên, ông Hùng liên tục nói rằng không nhớ khi được hỏi về việc đã gửi văn bản đến bao nhiêu xã, phường; có bao nhiêu xã, phường đã hỗ trợ và nguồn tiền này được sử dụng vào việc gì?

“Mấy cái này tôi không nhớ đâu. Thuế cơ sở 2 quản lý 19 xã, phường nhưng tôi không gửi hết đâu, để tôi xem lại”, ông Hùng nói và cho rằng việc đề nghị hỗ trợ kinh phí là đúng quy định.

Phóng viên đặt vấn đề, các xã, phường rất khó khăn, cơ quan thuế có quan tâm đến việc họ lấy tiền đâu để hỗ trợ? “Cái này phải hỏi các xã, phường”, ông Hùng nói.