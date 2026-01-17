Vụ tai nạn 3 người tử vong ở Sơn La: Xe kẹt phanh

Trưa 17/1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La khiến 3 người chết, 1 người bị thương là do xe khách bị kẹt phanh nhao sang bên trái.

Sau đó, tài xế đánh lái cho xe lao sang phải, đâm vào biển báo đường bộ và hộ lan đầu cầu rồi lật nghiêng.

Cục Đường bộ khẳng định, tuyến đường khu vực xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tin tức Sơn La).

Trước đó, vào khoảng 4h15 ngày 17/1, tài xế N.V.H. (43 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La) điều khiển ô tô khách biển số 26F-008xx lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La khi đi đến địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã tự gây tai nạn, lao xuống cống thoát nước bên phải đường.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe).

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với hai 2 lái xe không phát hiện cồn và ma tuý. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.