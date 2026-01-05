Vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương ở Sơn La: Tài xế buồn ngủ

Vào khoảng 5h ngày 5/1, tài xế N.Q.V. (41 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 29F-016.xx, thuộc nhà xe Đoàn Xuân, chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã.

Thời điểm này trên xe có 22 người, bao gồm lái xe và hành khách.

Khi đi đến km472, thuộc quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, xe khách bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh và lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: xã Phiêng Pằn).

Vụ tai nạn khiến tài xế và 10 hành khách bị thương được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến Trạm Y tế xã Phiêng Pằn để sơ cứu và theo dõi sức khỏe.

Làm việc với công an, tài xế N.Q.V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái.

Tổ Cảnh sát giao thông Mai Sơn (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) đang phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.