Vụ ô tô đỗ chắn đường: Không nghiêm trọng như phản ánh, đã xử phạt tài xế

Sáng 23/3, liên quan vụ đỗ xe chắn đường xảy ra tại xóm 12, xã Quỳ Hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp phối hợp lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc.

Theo thông tin xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h46 ngày 20/3. Thời điểm này, anh N.X.Đ. (SN 1998, trú xóm 11, xã Quỳ Hợp) đi cùng vợ trên ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 37A-550.xx, di chuyển từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-136.xx của anh H.X.T. (SN 1984, trú xóm Yên Luốm, xã Quỳ Hợp, thuê nhà tại xóm 12) đang đỗ trước nhà.

Công an xã Quỳ Hợp làm việc với anh H.X.T. chủ ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-136... (Ảnh: Phan Giang).

Do tuyến đường trong xóm hẹp, ô tô 5 chỗ không thể đi qua. Anh Đ. cho biết đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy chủ xe ra di chuyển phương tiện nên vào nhà đề nghị dịch chuyển xe.

Theo nội dung xác minh của cơ quan công an, thời điểm đó anh T. đang ngồi tại hiên nhà. Khi được đề nghị lùi xe, anh này cho biết đang bận xử lý công việc trên điện thoại và nói anh Đ. chờ thêm hoặc lùi xe để đi hướng khác. Đến khoảng 17h59 cùng ngày, anh T. đã di chuyển xe để phương tiện phía sau tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình vào nhà trao đổi, anh Đ. đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Kết quả xác minh tại hiện trường cho thấy, phía sau xe của anh Đ. khoảng 58m có một ngã tư thông ra quốc lộ 48C, không có phương tiện cản trở. Công an xã Quỳ Hợp cũng cho biết qua xác minh ban đầu, chưa ghi nhận anh T. có hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay có lời lẽ thách thức như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ô tô tải đỗ chắn ngang đường tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An (Ảnh cắt từ clip).

Theo trình bày của anh T., do đang xử lý công việc nên chưa thể di chuyển phương tiện ngay. Tổng thời gian từ lúc anh Đ. vào nhà phản ánh đến khi xe được di chuyển là khoảng 13 phút.

Công an xã Quỳ Hợp nhận định vụ việc có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, do clip được đăng tải lên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đơn vị đã phối hợp với lực lượng CSGT địa bàn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Căn cứ mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với anh T..