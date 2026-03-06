Để tài xế công nghệ chờ 15 phút, phản ứng của hai học sinh gây “bão” mạng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại phản ứng của hai học sinh sau khi để tài xế ô tô công nghệ chờ khoảng 15 phút, thu hút gần 80.000 lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Phan Phú Cường (SN 1998, quê Đắk Lắk), chủ nhân đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra cách đây vài ngày, khi anh nhận cuốc xe chở hai học sinh trên địa bàn.

Hai học sinh gửi lời xin lỗi vì bắt tài xế chờ lâu gây "bão" mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo lời anh Cường, ban đầu một trong hai học sinh ra xe trước và nhờ anh chờ thêm ít phút để em trai chuẩn bị. Khoảng 15 phút sau, cả hai em mới cùng ra xe.

Trước khi khởi hành, anh Cường nhẹ nhàng hỏi hai học sinh rằng có điều gì muốn nói với mình không. Lúc này, một em lễ phép nói: “Con xin lỗi vì đã để chú chờ lâu”.

Chỉ một lời xin lỗi giản dị nhưng khiến nam tài xế và nhiều người xem clip xúc động. Anh Cường cho biết trong quá trình làm việc, anh từng nhiều lần phải chờ khách khá lâu, song hiếm khi nhận được lời xin lỗi.

“Các em còn nhỏ nhưng biết nói lời xin lỗi, khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và rất ấm lòng”, anh Cường chia sẻ.

Chàng tài xế bộc bạch chỉ nhờ câu nói ấy mà cả ngày làm việc hôm đó của anh trở nên tích cực hơn, bản thân cũng có thêm động lực cố gắng.

Anh Cường cho hay từng gặp không ít trường hợp hành khách để anh chờ lâu nhưng lại tỏ thái độ khó chịu ngược lại. Việc chờ đợi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của anh, bởi trong bối cảnh cạnh tranh cao hiện nay, anh phải chạy đua từng cuốc xe để đảm bảo mức thu nhập khoảng 7–8 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy vậy, với những khách hàng cư xử tôn trọng, anh vẫn sẵn sàng thông cảm và bỏ qua.

Gắn bó với nghề gần 2 năm, anh Cường cho biết mình đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thỉnh thoảng, anh chủ động miễn phí cuốc xe cho người lớn tuổi hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn như một cách giúp bản thân giảm bớt áp lực công việc và cuộc sống.

Theo anh Cường, có những ngày anh làm việc từ 6h sáng đến tận nửa đêm mới về nhà, chỉ để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.

“Công việc nào cũng có những vất vả riêng. Có lúc tôi gặp hành khách say xỉn, bị chửi mắng, thậm chí bị tấn công nên rất áp lực. Có lần khách buông lời xúc phạm, chửi tôi “sao ngu quá vậy”, khiến tôi rất tổn thương.

Nhưng bù lại, những vị khách tốt bụng và lời động viên từ họ giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề”, anh Cường tâm sự.