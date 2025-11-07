Vụ hai cha con tử vong dưới ao tôm: Không có dấu hiệu án mạng

Liên quan đến vụ hai cha con tử vong dưới ao tôm, ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, xác minh bước đầu cho thấy hai nạn nhân bị điện giật tử vong.

“Không có dấu hiệu án mạng, đây là tai nạn điện, người nhà cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi”, một lãnh đạo xã thông tin với phóng viên Dân trí.

Lãnh đạo xã Hòa Bình đến thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: CTV).

Hiện gia đình đã tổ chức hậu sự cho các nạn nhân. Xã Hòa Bình cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Trước đó khoảng 10h30 ngày 6/11, bà T.T.Đ. (trú tại ấp Do Thới, xã Hòa Bình) ra ao tôm gần nhà để tắt quạt nước.

Lúc này, bà Đ. thấy dưới ao tôm có chiếc áo màu đỏ nên đến xem thì phát hiện chồng là ông N.Q.T. (55 tuổi) và con trai T.Đ.Th. (15 tuổi, con nuôi) đã tử vong dưới ao.